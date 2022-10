Família busca por jornalista caxiense desaparecido há quase uma semana

A família do caxiense Rubem Pires Júnior, 48 anos, está em busca do jornalista que sumiu há quase uma semana. Ele é natural de Caxias do Sul, atualmente reside em Osório, e foi visto pela última vez no último dia 22 em um hotel no Centro Histórico de Porto Alegre.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Rubinho, como é conhecido, teria chego na Capital na sexta-feira (21), quando ficou na casa de uma amiga. Na manhã seguinte, saiu para encontrar um amigo, quem registrou o desaparecimento, e foi para o hotel por volta das 16h30min.

A este amigo, a recepção informou que o jornalista, que trabalha no gabinete do senador Paulo Paim (PT), teria saído às 21h de sábado, sem levar seus pertences, e não voltou mais.

Irmã de Rubinho, Adriana Pires diz que a última vez que falou com o irmão foi no dia 20 de outubro, antes dele ir para Porto Alegre.

— Estamos sem informação desde sábado. É a primeira vez que ele fica desaparecido. Há sete anos saiu de Caxias, estava morando no Litoral, mas seguido ia para Porto Alegre. Está todo mundo sem informação. Não sei o que aconteceu, sei que está todo mundo apreensivo, aguardando, e a polícia fazendo tudo que pode — diz Adriana.

Responsável pela investigação, o delegado Cassiano Cabral, de Porto Alegre, afirma apenas que as equipes estão trabalhando para encontrar o jornalista caxiense.

Por: VITÓRIA LEITZKE–GZH