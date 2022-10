Dois jogos no Farroupilha neste sábado definem os semifinalistas dos “Quarentinha”

Neste sábado (29), ocorrem mais dois jogos que vão apontar os outros dois semifinalistas na categoria sênior especial.

Quatro equipes se enfrentam para ver quem avança às semifinais e se juntam a Centenário e Sindicato que venceram seus jogos na abertura da fase no sábado passado.

O Sindicato passou sufoco contra a boa equipe do Boca Juniors, sem gols no tempo normal a decisão foi para as penalidades. Depois de outro empate na primeira série de cobranças, o rubronegro do bairro Macedo desbancou o adversário nas batidas alternadas e fechou a partida em 7 a 6.

Neste sábado, às 13h45min, jogam Tinga x Ser Ceva, o duelo considerado um dos clássicos na categoria promete um jogo empolgante entre o time da Restinga e o representante da Cidade Alta.

O vencedor do outro confronto, jogará contra o Centenário que venceu o Vila Nova num confronto acirrado no sábado passado. O time do outro lado da Ponte triunfou para cima do Vila, vencendo por 2 a 1.

Às 15h45min, entram em campo Nacional e Ibirapuitã, outro clássico dos quarentinhas que deve reunir um bom público no estádio, já que as duas equipes apostaram alto nesta temporada. De um lado o prestigiado e renomado Nacional que deve contar com atletas oriundos de outra cidade. Do outro, um seleto plantel bem entrosado e que costuma figurar entre os finalistas.

A entrada é franca no estádio municipal Farroupilha neste sábado que antecede as Eleições 2022, em segundo turno para governador e presidente.