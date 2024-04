Matteus é recebido pelo Governador Eduardo Leite no Palácio Piratini

Na sala de espera, com seu jeito ímpar, ele disse: “Eu achei a coisa mais linda do mundo, nunca vi lugar tão bonito assim.

Antes do encontro com o Governador, Matteus fotografou com os funcionários do Palácio e tomou um cafezinho.

O ex-BBB esperou alguns minutos até ser recebido pelo Governador Eduardo Leite, que enalteceu toda a sua trajetória no reality show, destacando sua autenticidade e sua defesa da cultura do Rio Grande do Sul.

Sempre pilchado e muito à vontade, Matteus, acompanhado da mãe Luciane, cumprimentou os servidores do Palácio, posou para fotos e tomou chimarrão. Na mesma humildade de sempre, falou da alegria de estar ali e novamente expressou que não imaginava nem 10% de tudo o que está vivendo, mas que é sempre grato a Deus e a todos por estar passando por essa experiência, que certamente mudou sua vida.