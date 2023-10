Somente a solidariedade pode devolver esperanças para Larissa voltar a andar

Share on Email

Desde o feriado, amigos e familiares têm se mobilizado para garantir os recursos necessários para o procedimento que será realizado em Santa Maria.

Larissa foi vítima de um acidente de carro, no último dia 11, quando um Ford Focus capotou, resultando em lesões graves. Ela foi imediatamente imobilizada pelos bombeiros e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido a dores no tórax e na coluna. Posteriormente, foi transferida para Uruguaiana devido a uma fratura em duas vértebras, colocando-a na UTI. Agora, enfrenta a urgência de uma cirurgia delicada que pode possibilitar sua recuperação e capacidade de andar novamente.

A família e amigos de Larissa estão lançando mão de diversas iniciativas para arrecadar os mais de 50 mil reais necessários para custear a cirurgia, além de outros gastos não previstos, como o transporte até Santa Maria, hospedagem para os familiares que irão acompanhá-la e os custos do pós-operatório.

Uma Vakinha online foi criada para receber doações, e o link para contribuir é ([email protected]). Além disso, o Consulado do Inter em Alegrete, por meio do cônsul Vilmar Freitas, doou uma camiseta original e autografada para ser sorteada. O sorteio acontecerá pela loteria federal e os interessados podem participar através do link (https://rifa.digital/s/sorteio-camiseta-do-inter-oficial-para-arrecadar-valores-para-a-cirurgia-na-coluna-da-larissa941454).

Haverá também um galeto beneficente no dia 15 de outubro, para retirada na Avenida Caverá 356, bairro Ibirapuitã. Outra opção é fazer doações por meio do Pix, utilizando a chave: 003.025.430-23, em nome de Mirian Miranda Stangherlin(mãe de Larissa).

A situação é urgente e a solidariedade da comunidade é fundamental para garantir que Larissa receba o tratamento necessário. Todas as doações, por menores que sejam, fazem a diferença nesse momento delicado.