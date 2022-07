Servidores da Prefeitura, que saem a trabalho fora da cidade, tiveram reajuste nas diárias

Share on Email

Na última sessão ordinária, no dia7, do primeiro semestre, antes do recesso que acontece de 11 de julho a 1 de agosto, foi aprovado um projeto que vai beneficiar vários servidores municipais.

O projeto refere-se ao pagamento de diárias a motoristas e técnicos que saem da cidade levando pacientes e outros servidores da Prefeitura para fora de Alegrete.

A Secretária da Saúde em exercício Nidieli Benevides, disse ser uma conquista, porque há 14 anos os valores não eram reajustados.

O valor da diária era 168,75 e conforme o gráfico abaixo, as despesas de hospedagem e alimentação passaram para 250 reais.