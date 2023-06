Família se mobiliza para salvar a vida de homem que necessita cirurgia cardíaca

Share on Email

O patriarca da família foi diagnosticado com uma condição grave e precisa urgentemente de uma microcirurgia chamada Angioplastia. Com o prazo de seis meses de vida dado pelo médico, a família está determinada a arrecadar o valor necessário, R$ 20.000,00, o mais rápido possível. Além de uma rifa, outras formas de doação estão disponíveis para aqueles dispostos a ajudar nessa difícil jornada.

O filho de Alzimir destaca que o pai dedicado e amado membro de sua comunidade, recentemente recebeu o diagnóstico. Ele foi informado de que precisa passar por uma microcirurgia chamada Angioplastia para tratar uma condição cardíaca séria. Infelizmente, o médico deu a ele apenas seis meses de vida e, desde então, já se passou um mês. Agora, a família está em uma corrida contra o tempo para arrecadar fundos e garantir que Alzimir receba o tratamento necessário.

O valor do procedimento, estimado em R$ 20.000,00, é uma soma considerável para a família, que busca apoio da comunidade e de pessoas dispostas a ajudar. Com o objetivo de angariar fundos, eles organizaram uma Ação entre Amigos, na qual estão vendendo rifas no valor de R$ 5,00 cada número. O prêmio é um Potro Picaço (Crioulo).

A solidariedade tem sido uma força motriz nessa luta pela vida. Diversas pessoas já se uniram à causa, seja adquirindo números da rifa, doando diretamente ou divulgando a situação de Alzimir em suas redes sociais. Para aqueles que desejam fazer uma doação direta, há a opção de utilizar o Pix 55996653986 – Jocelei Mota. Todas as contribuições, independentemente do valor, são extremamente valiosas e fazem a diferença nessa corrida contra o tempo.

Além disso, a família disponibilizou pontos de venda em diferentes estabelecimentos locais, onde os interessados podem adquirir rifas ou fazer doações.

Max Cópias – Praça Getúlio Vargas ao Lado da Prefeitura (Falar com Jocelei) A Casa do Gaúcho – Rua dos Andradas (Falar com Leandro) VK Ferragem – Barão do Cerro Largo, próximo à escola Eurípides (Falar com Valdir) Mari Lanches – Daltro Filho ao Lado do Bar Brasil (Falar com Mari)

A família está profundamente agradecida por todo apoio recebido até o momento e expressa sua gratidão a cada pessoa que já se envolveu na campanha. Cada gesto de solidariedade é mais uma esperança que ajuda a enfrentar os desafios dessa jornada. Eles pontuam que a espera pelo SUS pode ser um tempo que coloca ainda mais em risco a vida de Alzimir, pois embora tenha essa urgência, não há um prazo definido, por esse motivo a ação dos familiares.