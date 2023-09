Familiares e sucessores de Laurentino Fernandes da Roza e Auristela Rodrigues Fernandez, notificação de seus interesses

NOTA

Solicitamos que os familiares e sucessores de: Laurentino Fernandes da Roza e Auristela Rodrigues Fernandes, cujos filhos são: Arthur Napolião Fernandes casado com Márcia Ferreira Alves (ele falecido em 10/10/1950 e ela falecida em 13/07/1950), Joaquim Fernandes casado com Aura Rodrigues Fernandes (ele falecido em 21/08/1992 e ela falecida em 21/12/2012), Lauro Fernandes da Roza casado com Adelaides Dornelles da Cunha (ele falecido em 20/06/1980), Alzira Fernandes da Roza casada com Marcolino Ferreira Alves (falecida em 03/05/1946), Amazilia Fernandes da Roza casada com Manoel Pedro Fernandes (nascida em 23/10/1894), Izaura Fernandes da Roza casada com Adão Epaminondas Nunes (falecida em 30/10/1982 e ele em 07/01/1972) e de Ozorio Fernandes da Roza (nascido em 16/07/1889), entrem em contato com o Escritório Rosso Advogados Associados pelo telefone (55) 3422 1102, celular (55) 99948 4997 ou compareçam no referido escritório, cito Rua Dr. Quintana, nº 309, Centro, Alegrete, em horário comercial, para tratar assunto de vosso interesse.

Escritório Rosso Advogados Associados.