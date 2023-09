Com vaga garantida à elite do futsal, Assad e Aimoré decidem Série B

Share on Email

Neste sábado (23), ocorrem as finais do Citadino de futsal 2023. Após cinco meses e meio de competição, chegou a hora de conhecermos os campeões desta edição.

Na Série B, Assad e Aimoré decidem quem será o campeão inédito da categoria. As duas equipes fizeram boas campanhas e não é atoa, que garantiram a classificação ao mata-mata com algumas rodadas de antecedência.

A equipe da Assad fez uma grande campanha na primeira fase. Com 16 pontos o time liderou de ponta a ponta a primeira fase da Série B, marcou 25 gols e sofreu 12 durante os seis jogos disputados.

Já a equipe do Aimoré fez uma campanha mais regular. Com 13 pontos o time azulrubro oscilou durante a primeira fase, venceu quatro jogos, empatou um e foi derrotado em uma oportunidade. Marcou 29 gols e sofreu 18 e conta com o artilheiro da categoria, Lucas kanhoto, que foi às redes 14 vezes.

As duas equipes entrarão em quadra a partir das 20h de sábado, e prometem realizar um grande confronto. Logo após a final da Série A, serão entregues as premiações aos destaques do citadino 2023.