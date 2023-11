Fanfarra Maria Pereira Teixeira lamenta morte de integrante que encantou em campeonato em Alegrete

Diante da consternação que envolveu os integrantes da Fanmap, a equipe do PAT conseguiu conversar, por telefone, com o regente e coordenador da banda, Paulo Gonçalves, na quarta-feira (22). Ainda visivelmente abalado, Paulo detalhou os eventos que levaram a perda do jovem integrante, revelando que, após a apresentação em Alegrete, ele sofreu um pico de pressão.

Segundo o relato do coordenador que está à frente da Fanfarra Maria Pereira Teixeira há 8 anos, logo após o término do evento, em Alegrete, Maurício começou a se sentir mal. Paulo descreveu ter buscado auxílio com a organização do evento, pois foi necessário atendimento médico.

“A situação aconteceu da seguinte forma: logo depois que acabou o evento, na última apresentação, ele passou mal. Depois ele sentiu mais, porque foi a pressão que subiu. Fui lá na organização e o levamos para o hospital. Aí ele melhorou, baixou a pressão, tomou o remédio, foi medicado, melhorou e voltamos”, relatou.

Paulo Gonçalves explicou que o integrante, após um dia aparentemente normal, realizou exercícios intensos e deitou-se no sofá da casa. Quando acordou estava com dores de cabeça e nas costelas. O quadro evoluiu para uma convulsão, resultando na chamada de uma ambulância em Vila Nova do Sul, que o transportou até São Gabriel. Infelizmente, o coração do jovem não resistiu, levando à sua prematura partida.

A Fanfarra Maria Pereira Teixeira está de luto pela perda do talentoso integrante, que superou um tratamento recente de câncer, mostrando-se como um verdadeiro vencedor. A comunidade se une em solidariedade à família e aos amigos nesse momento difícil, honrando a memória daquele que contribuiu com paixão e dedicação para a música e a Fanmap.

Além de integrantes de outras bandas e fanfarras a Federação de Bandas do Rio Grande do Sul emitiu uma nota:

NOTA DE FALECIMENTO

A Federação de Bandas do Rio Grande do Sul, por meio de sua diretoria, lamenta profundamente a partida precoce do integrante da Fanfarra Maria Pereira, Maurício Oliveira, ocorrida na Segunda-feira, dia 20.

Maurício participou do Campeonato Estadual da Febargs no último sábado, em Alegrete.