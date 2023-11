Dança Alegre agita centro de Alegrete já no primeiro dia de intervenções artísticas

Durante sete dias, a cidade de Alegrete se torna a capital da dança, com uma programação repleta de apresentações ao ar livre no largo do Centro Cultural e intervenções artísticas em diversos pontos públicos do município.

Passava das 11 horas da manhã, sob um sol escaldante. Dançarinos, artistas e convidados se reuniram em frente ao Quiosque Ukiosque, onde antigamente funcionava o tradicional quiosque da praça. Foi responsabilidade dos núcleos culturais e da Cia de Dança pelotense Afrô Daniel Amaro dar as boas-vindas ao redor da praça, com muita dança e o ritmo dos tambores.

Na comitiva, o diretor de cultura do município Rodrigo Guterres, fazia apresentação do evento e convidava a comunidade a prestigiar a edição deste ano. A mentora, alegretense Maria Waleska Van Helden e Paulo Amaral (Sesc), não escondia a satisfação da concretização do retorno do Dança Alegre Alegrete.

A dança tomou conta do calçadão Hélio Ricciardi, com bailarinos e artistas em pernas de pau animando o centro comercial de Alegrete. Até mesmo um pequeno congestionamento se formou, proporcionando aos motoristas e pedestres a oportunidade de apreciar a primeira intervenção nas ruas da cidade.

O evento que terá sua abertura oficial a noite (confira programação abaixo), contará com mais de 15 cias de dança, vindas de Porto Alegre, Pelotas, Bagé e São Paulo, além de grupo locais.



Programação de quinta-feira (23):

15h – Oficina: “Da grafia-corpo em cena: a escrevivência como escrita cênica do corpo negro contemporâneo” – Adnã Ionara / SP

Circuito Palco Giratório Sesc.

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Inscrições no Sesc ou através do whats: 55 984236348



19h30 – Abertura Oficial

Escola de Dança Ballerina / Alegrete

Espetáculo “A Dança dos Orixás” – Cia de Dança Afrô Daniel Amaral / Pelotas