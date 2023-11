Dois irmãos são indiciados por crime de crueldade animal em Alegrete

A investigação teve início com o registro de ocorrência por policiais militares no último dia 15 de novembro, os quais deram apoio a uma verificação de uma denúncia de maus-tratos em relação a dois cães em uma residência. No local, um dos animais, filhote de aproximadamente 5 meses, estava, segundo o laudo veterinário, “muito magro”. Já uma fêmea, já estava morta, e segundo laudo apresentava “desnutrição extrema” e “caquexia”, sendo que a causa da morte apontada como a falta de alimento em razão dos sinais constatados no corpo do animal. A cadela morta estava amarrada.

Os proprietários seriam um casal de irmãos, ele de 19 e ela de 22 anos: o homem, dono do animal morto, foi interrogado, mas não trouxe sua versão, vez que desejou falar apenas em juízo. A mulher, dona do animal filhote, não foi encontrada para esclarecer os fatos. Os dois foram indiciados por crime de crueldade contra os animais, delito previsto na Lei dos Crimes Ambientais, sendo que o homem teve em seu desfavor a incidência do aumento de pena em razão da morte do animal.

A Polícia Civil lembra que seu papel neste tema é investigar os fatos e verificar, caso confirmada prática criminosa, quem é o responsável por tal prática, e que a responsabilidade no cuidado com os animais é de todas as pessoas (e não de ONGs, protetores independentes ou de órgãos governamentais) e especialmente dos seus donos, e em caso de qualquer prática que indique maus tratos, o tutor (ou o responsável) poderá ser responsabilizado. Em caso de urgência, denúncias de maus tratos podem ser feitas à Brigada Militar.

Denúncias à Polícia Civil em Alegrete (garantido o sigilo): (55) 34270318 (plantão) ou (55) 984511689 (WhatsApp).