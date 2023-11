Operação nacional de combate ao abuso sexual infantil resulta em prisão em Alegrete

Share on Email

No Rio Grande do Sul, 14 municípios foram alvo da ação coordenada pela Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil (CCASI/CGCIBER/DCIBER), resultando na prisão de sete pessoas e no cumprimento de 17 mandados.

Batizada de Operação Harpia, a iniciativa tem como objetivo a prisão de ofensores sexuais de crianças e o resgate de vítimas. A operação é resultado de uma investigação conduzida pela Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, que analisou notícias de crimes relacionados ao abuso sexual infantojuvenil on-line.

Relatórios de análise foram produzidos para permitir que unidades regionais da PF prosseguissem com as investigações, culminando no cumprimento de medidas cautelares e nos mandados de busca e apreensão. Além das buscas, sete prisões foram realizadas como parte da ação.

Os investigados estão sujeitos a responder por crimes como armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantil, bem como estupro de vulnerável. Entre os municípios alvo no Rio Grande do Sul, destaca-se Alegrete, onde ocorreu uma busca e uma prisão em flagrante por armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil. Em outras cidades, foram realizadas buscas adicionais e prisões relacionadas ao mesmo crime.

Cidades alvo no RS

Alegrete (1 busca e 1 prisão em flagrante por armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil)

Camaquã (1 busca)

Cachoeira do Sul (1 busca)

Caxias do Sul (1 busca)

Gravataí (2 buscas – 1 prisão em flagrante por armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil)

Marau (2 buscas)

Nova Santa Rita (1 busca)

Pelotas (1 busca e 1 prisão em flagrante por armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil)

Porto Alegre (1 busca e 1 prisão em flagrante por armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil)

Santana do Livramento (1 busca e 1 prisão em flagrante por armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil e posse de arma de fogo)

Santa Rosa (1 busca)

São Sebastião do Caí (1 busca)

Tramandaí (1 busca e 1 prisão em flagrante por armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil)

Viamão (2 buscas e 1 prisão em flagrante por armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil)

Fonte: GZH