Feira de Ciências do Lauro Dornelles foi repleta de descobertas e experimentos

Os anos finais do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Educação Básica Dr. Lauro Dornelles realizaram sua aguardada Feira de Ciências. No Salão de Atos Laurindo Camargo, o evento reuniu estudantes e professores em um ambiente repleto de descobertas, experimentos e aprendizado proporcionando aos jovens cientistas demonstrarem suas habilidades, enquanto exploravam tópicos variados e estimulavam sua paixão pelos conhecimentos diversos.

Desde modelos de vulcões em erupção até investigações sobre energias renováveis, a Feira de Ciências apresentou uma gama criativa de projetos. Os alunos exibiram seu pensamento criativo ao abordar problemas do mundo real, por meio de experimentos práticos, maquetes e apresentações detalhadas. A Feira de Ciências serviu como um lembrete inspirador de que a ciência está ao nosso redor e pode ser explorada de maneiras criativas e divertidas.

A equipe pedagógica destaca que a Escola foca suas aprendizagens na valorização do conhecimento científico e atribuiu grande importância à realização da Feira de Ciências. Isso contribui para despertar nos alunos o interesse pela vivência das Ciências na prática, possibilitando que investiguem sobre problemas e questões locais e relevantes da sua realidade. Esses momentos realizados junto aos discentes, com projetos oferecidos ao longo das atividades letivas, a fim de desenvolver competências e habilidades necessárias para promover a inovação e a pesquisa, não ficam alheios às necessidades da sociedade contemporânea. A interação entre alunos e professores de todas as áreas do conhecimento é uma das alternativas, que motivam e despertam o interesse de aprender de maneira mais prática e atrativa.

A Equipe Diretiva da Escola, enquanto destaca o trabalho qualificado dos docentes Márcio Mota e Marcela de Carvalho, aduz manter-se aberta à realização de projetos que incentivem e instiguem a capacidade investigativa do corpo discente, visando a entendimentos e descobertas. Feiras como esta, embasadas na Nova Base Comum Curricular, elevam a capacidade de compreensão e articulação de estudantes, diante de um universo de descobertas e compreensões variadas.