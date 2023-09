Fecha Mês do Mercadão dos Óculos. Aproveite!

Share on Email

A Rede de Óticas Mercadão dos Óculos conta com mais de 600 lojas espalhadas por todo Brasil e, para atender a grande demanda gerada, possui fabricação própria de armações de grau e de sol, conseguindo repassar aos clientes peças de qualidade, com garantia e com preço de atacado!

São mais de 1200 opções entre armações de grau e sol!

Para a ação fecha mês de setembro, a equipe do Mercadão trouxe de volta a promoção mais pedida pelos clientes!

Na compra das lentes a partir de R$599,00, o cliente leva a armação totalmente grátis!

A promoção é válida para as marcas próprias da rede, porém a linha de grifes Rayban, vogue, Sabrina Sato, arnette, kipling, HB, entre outras , estarão com desconto de 30%!

Ótima chance de você sair de óculos novos com um preço super acessível!

O Mercadão dos Óculos trabalha com todos laboratórios de lentes das mais altas tecnologias, que proporcionam conforto e saúde visual, além de uma melhor adaptação!

Parcelamento em até 12x nos cartões!

Venha conferir!

Em Alegrete, na Vasco Alves 220

Sala 106

WhatssApp (55) 99984-2218

Acesse : eurolens.com.br