Finais do Campeonato Alegretense de Futebol de Mesa iniciam nesta quarta na Sociedade Italiana

A grande decisão do citadino de futebol de mesa 2023 inicia na noite da próxima quinta-feira (27), no palco sagrado da modalidade no município, a Sociedade Italiana. De um lado o tetracampeão José Macedo Oliveira com seu seleto time da Associação Atlética Alegrete. Do outro o Figueirense de Antônio Neto que busca frear a hegemonia do time alegretense.

Depois de superarem a fase de quartas de final, onde o Figuera passou pelo América de Sandro Vaz e a Associação eliminou o Corinthians de Luiz Martinez, as semifinais foram emblemáticas.

José Macedo desbancou o Flamengo de Cesar Franco com duas goleadas de 5 a 0, e Antônio Neto encarou o Palmeiras de José Antônio Grisa, dois 0 a 0 deram a classificação ao Figueirense que tinha vantagem pelos critérios técnicos.

A final terá jogos de ida e volta. Nesta quarta ocorre o primeiro confronto na Sociedade Italiana. O primeiro jogo às 18h abre a disputa do 3º lugar entre o Flamengo de Cesar Franco e o Palmeiras de Grisa. A decisão da competição acontece na próxima segunda-feira (2). A primeira partida da final entre AAA e Figueirense está prevista para iniciar por volta das 19h, de quinta com arbitragem dupla e a entrada é franca na Sociedade Italiana.

Os jogos do campeonato iniciaram em 12 de junho e a primeira fase registrou uma marca impressionante de 60 partidas, encerrando a primeira fase no dia 31 de julho. Composto por duas chaves de oito times que jogaram entre si e foram avançando até chegar aos quatro melhores do futebol de mesa alegretense.

Fotos: reprodução