Fecimpa- a oportunidade das escolas mostrarem trabalhos na área das Ciências

Este ano, de forma presencial, a Unipampa realiza 2ª Fecipampa- a Feira de Ciências, também com a participação de estudantes de escolas da Rede Municipal e Estadual às escolas para que participem mesmo que seja para conhecer

A professora de Ciências e Biologia, Luana Mendonça da Escola Waldemar Borges e Emílio Zuñeda está finalizando trabalhos com alunos dessas escolas para participar da Fecimpa.

A professora diz que no Waldemar Borges vai trabalhar com as séries finais e no Emílio com o sétimo ano.

A Feira promovida pela Unipampa de Alegrete será no dia 19 de agosto e a profesora diz que alunos do Waldemar já participaram e ganharam, inclusive, bolsas de estudos.

Essa feira tem o objetivo de estimular as experiências e trabalhos dos alunos das escolas de Alegrete, nessa constante busca de passar conhecimento.