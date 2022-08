Mãe localiza filha desaparecida em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com Irene, a filha Silvana Prado da Silva já está em casa com a família, no bairro Progresso.

“É muita gratidão a todos que se dedicaram a auxiliar. Ficamos apavorados, mas graças a Deus e todas as pessoas que se somaram na busca por minha filha, ela já está em casa” – agradeceu a mãe.

Silvana havia saído de casa por volta das 15h de hoje e, na sequência, perdeu contato com a família. Ela não reside na cidade e há pouco realizou um tratamento para saúde.

Irene e Silvana estão na residência de familiares, no bairro Progresso, em Alegrete.