Feira de Ciências é destaque em escola estadual da Vila Nova

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Osvaldo Dornelles no Bairro Vila Nova realizou sua Feira de Ciências envolvendo estudantes do 6° ao 9° ano. Localizada no maior bairro populacional do município, o educandário comporta 132 alunos. “Nossa Feira foi um sucesso. Um sucesso na qualidade dos trabalhos apresentados, pela organização das turmas e pelo conhecimento trocado e compartilhado”, pontuou a diretora Magda Gugliemi.

Ela parabenizou a professora Ângela e o professor Vítor, juntamente com os alunos pelo empenho e dedicação em todo o processo de construção dos trabalhos, desde a elaboração até a apresentação. “Agradecemos também a presença da Escola Francisco Carlos, familiares, autoridades que compareceram para nos prestigiar”, destacou a diretora.

Para a professora responsável pela Feira de Ciências Ângela Viero, foi uma manhã bastante produtiva, onde os discentes abordaram diversos temas como as Leis de Newton, Máquinas simples, misturas homogêneas heterogêneas, representação dos elementos químicos na tabela periódica, modelos atômicos, reações químicas, Fontes de energia renováveis e não-renováveis e levantamento de dados sobre acessibilidade no Bairro Vila Nova. Ela agradece aos professores, funcionários e equipe gestora, familiares e representações da Câmara, que prestigiaram o evento escolar.

Bastante prestigiada, a feira na escola contou com a presença dos vereadores Cléo Trindade, Anilton Oliveira, Vagner Fan e João Leivas, além da líder comunitária Marli Leivas.

“Um show da gurizada do Osvaldo Dornelles”, disse o vereador Anilton. Ele visitou a Feira de Ciências e ficou impressionado com o show de conhecimento, curiosidade e criatividade dos alunos apresentando suas pesquisas sobre diversos temas. “É uma alegria ver o trabalho realizado na Escola dirigida pela Professora Magda e um qualificado corpo docente. Registramos um pouquinho do que os alunos produziram com enorme dedicação e empenho, e deixamos nosso abraço aos alunos, alunas e professoras”, comentou Oliveira.

“Parabenizamos a direção da Escola Osvaldo Dornelles, pela realização da excelente “Feira de Ciências”. Uma visita muito proveitosa”, destacou o vereador Cléo Trindade.

Fotos: reprodução