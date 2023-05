Homem, bêbado, quebra janela e invade residência da ex-companheira para dormir

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite do dia 09, por volta das 23h e 40min, uma guarnição da Brigada Militar recebeu um chamado para se deslocar até uma residência no bairro Restinga. Chegando ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, de 63 anos, que relatou que ao chegar em casa, encontrou seu ex-companheiro, um homem de 42 anos, que havia quebrado uma janela e estava deitado em um cômodo da casa.

Os policiais abordaram o acusado, que apresentava visíveis sinais de embriaguez, e o mesmo proferiu diversas ofensas contra eles. Apesar das atitudes hostis do indivíduo, os policiais conseguiram detê-lo e encaminhá-lo até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para que fosse feito o registro do fato.

Infelizmente, casos de violência doméstica ainda são muito comuns e é necessário que medidas sejam tomadas para proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. A atuação rápida e eficiente da Brigada Militar, nesse caso, é um exemplo de como a segurança pública pode contribuir para coibir esse tipo de crime.