Feira do Livro de Manoel Viana encerra neste sábado com acústico de Gui Mendes

Com atividades virtuais e presenciais, a 5ª Feira do Livro de Manoel Viana teve inicio na última quinta-feira. O evento conta com a participação de escritores e escritoras de Santiago, Alegrete, São Borja, Cachoeirinha e Santa Maria e tem em sua programação contações de histórias, bate-papos literários, oficinas, lançamento de livros, lives musicais e o Concurso de Poesias Chiquinho Salles.

Contações de histórias atraíram a criançada

As ações presenciais estão sendo realizadas no Centro de Cultura, na Praça Central, na Biblioteca Pública e na Escola Alberto Pasqualini e os eventos on-line serão transmitidos no Facebook da Prefeitura de Manoel Viana (www.facebook.com/PrefeituraManoelViana).

Diversificada programação faz da feira um sucesso

A abertura oficial do evento ocorreu no dia 21, com a fala da Gerente do Sesc Alegrete, Cláudia da Costa Rizzatti, da Secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Ana Migotto, do vice Prefeito Antônio Flávio Busnello, do Presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Valeu, além do Patrono, Marcelo Rocha e da Escritora homenageada, Rosane Castro. Após, aconteceu uma mesa literária com o tema “A História da Literatura e os Clássicos”, com a participação do patrono, da homenageada e com a mediação do professor Éden Caldas.







Durante o dia, além da comercialização de livros, teve contação de histórias embaixo das árvores, com Tatiane Quintana e Ana Lúcia Vargas, sessão de autógrafos com Rosane Castro, Bate Papo literário com Marcelo Rocha, exposição de trabalhos das escolas e visita a exposição literária “Simões Lopes Neto”.







Para o sábado estão programadas as oficinas artístico-literárias, lançamento de livros, encontro do Leia Mulheres Alegrete e Projeto Infinitamente de Santiago, painel sobre literatura e acessibilidade com Amanda Meincke Melo e encerrando a feira, um acústico com Gui Mendes.

Encerramento da Feira acontece neste sábado

A Feira do Livro de Manoel Viana é uma realização conjunta do Sistema Fecomércio Sesc e Prefeitura de Manoel Viana através da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.





































Fotos: Paulo Amaral