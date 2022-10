Feira do Livro é aberta à comunidade

Share on Email

Com a presença de autoridades, convidados e escritores iniciou a 41ª Feira do Livro na praça Oswaldo Aranha

O patrono, professor Marcelo Rocha, com o lampião do conhecimento, que caracteriza o evento, abriu oficialmente a Feira para aplauso dos presentes.

Aproximadamente oito livreiros montaram seus estandes na expectativa de boas vendas nesta retomada do evento que promete receber um bom público a partir desta noite.

Com o tema “Ler é dar vida à imaginação”, a feira terá uma diversificada programação com atividades formativas, palestras, cinema, seminário, praça de alimentação, além de bancas de vendas, contação de histórias, palestras, bate-papos com escritores, oficinas literárias, espetáculos musicais e teatrais, lançamentos de livros e muito mais

A Feira acontece de 4 a 9 de outubro no Largo do Centro Cultural com o melhor da literatura e cultura, através de obras de vários autores.