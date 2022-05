Samu Alegrete completa 12 anos e ganha nova base na zona oeste

12 anos depois da instalação do serviço na cidade, a prefeitura amplia o atendimento e vai inaugurar a segunda base na zona oeste, que esteve na plataforma de governo da gestão 2021-2024.

O prédio que vai abrigar o Samu será construído na em área na zona oeste, na Praça Breno da Silveira,596, bairro Joaquim Fonseca Milano, próximo ao CIEP e cumprirá as exigências sanitárias preconizadas pelo Ministério da Saúde. A prefeitura investirá mais de R$ 300 mil no projeto.

Em 2021, a Unidade Móvel realizou em média 162 atendimentos /mês, totalizando 1.938 atendimentos durante as 24h dos 365 dias.

Já em 2022, somente no primeiro trimestre foram 519 atendimentos. Entre os mais recorrentes atendimentos o trauma é o maior número de chamados, porém, neste ano, um dos meses que chamou atenção foi o de janeiro onde os atendimentos foram muito mais intensificados para pessoas com problemas respiratórios. Esse caso atípico, foi em relação aos aumento de casos de Covid-19, à época. Sendo 22% dos chamados para problemas respiratórios e 18% traumas e 8% sendo neurológicos.

Uma situação que sempre ocorre, são os trotes, crime previsto pelo artigo 266 do Código Penal. Estes, atrapalham o bom funcionamento do serviço.

Em variadas situações, os profissionais recebem desde xingamentos gratuitos, ameaças e até ligações de ocorrências falsas, ocasionando no deslocamento desnecessário da ambulância e resultando na demora do atendimento de urgência. Ainda assim, em meio aos desafios, a equipe possui muitas histórias emocionantes de superação.

A coordenadora do do Samu acrescentou que cerca de 35% dos chamados são de situações indefinidas em que o solicitante ou responsável pelo chamado descreve uma situação no contato junto à regulação, entretanto, assim que a equipe chega no local, não há nenhuma relação com o que havia sido acionado.

Entre as principais orientações está que as pessoas mantenham-se calmas para que possam passar as orientações corretas quanto ao paciente e a localização. Desta forma, faz com que os atendimentos sejam mais rápidos.

O que dificulta, às vezes, é a distância e o trânsito, porém, se a ambulância está demorando é possível ligar novamente para a central e solicitar informações, pois o veículo é monitorado através do GPS.

O funcionamento do SAMU segue o padrão nacional definido por uma portaria do Ministério da Saúde. A normativa estabelece que o serviço funcione da seguinte maneira:

1º – O usuário solicita o atendimento através do acesso telefônico gratuito pelo número 192

2º – Um telefonista auxiliar de regulação médica identifica o socorro solicitado, colhe dados de identificação e localização do paciente;

3º – A ligação é transferida para um médico regulador, o qual avalia a gravidade da situação, através de protocolos técnicos, e define o atendimento necessário, que pode consistir na simples orientação por telefone ou no encaminhamento de uma Unidade Móvel (básica ou avançada);

4º – Quando necessário o encaminhamento, uma equipe (básica ou avançada) se dirige ao local, com apoio do rádio operador que monitora a localização de todas as Unidades Móveis;

5º – Chegando ao local, a equipe informa o médico regulador acerca da situação atual do paciente;

6º – Com base nessas informações, o médico regulador monitora o atendimento e define se há necessidade de encaminhamento para uma Unidade de Saúde;

7º – Havendo essa necessidade, o médico regulador define qual será a Unidade de Destino (Unidade Básica de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento ou Emergência Hospitalar);

8º – Então, monitora o atendimento durante o trajeto;

9º – E estabelece contato com o médico do serviço receptor, repassando a ele as informações técnicas sobre cada caso, para que a equipe local possa preparar-se para receber o paciente da melhor maneira possível;

10º – Após o adequado recebimento do paciente no serviço determinado, o médico regulador poderá considerar o caso encerrado.