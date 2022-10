Afonso Motta agradece a expressiva votação dos alegretenses para seu terceiro mandato

Share on Email

O reeleito Deputado Afonso Antunes da Motta ( PDT), esteve na redação do PAT falando do desempenho nesta eleição. O político foi eleito com 70. 307 mil votos.

Na disputa deste ano, ele recebeu o maior número de votos em Alegrete – 18.872 votos. Ele vai para o seu terceiro mandato na Câmara Federal e disse que agradece a cada um que depositou, mais uma vez, confiança em seu trabalho.

Atribui a boa votação no Município ao seu trabalho que possibilitou enviar mais de 16 milhões de emendas parlamentares que serviram à saúde – Santa Casa e para pavimentação de ruas na cidade. Só para ruas foram 9 milhões, num total de 40 vias pavimentadas até o momento.

Deputado Federal Afonso Motta PDT – reeleito

Ele disse que quando chega nos bairros a primeira coisa que vê pedirem é para pavimentar ruas.- Imagina as pessoas vivendo há mais de 30 anos na poeira e poderem ter suas ruas asfaltadas, destaca.

Vou continuar trabalhando pela saúde para ampliar a Santa Casa e também na infraestrutura de Alegrete destacou.

Questionado sobre a possibilidade de recursos para um ginásio Municipal explicou que primeiro é necessário uma área, o que travou essa pauta.

Mais uma vez, salientou ser o único Deputado Federal da região e vai passar para agradecer onde teve votação. Dos 514 deputadso, ele esté entre os 100 mais influentes em Brasília e, também, integra o Parlamento do Mercosul. E finalizou dizendo que vai transferir o título para Alegrete.