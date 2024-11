Feira do Livro é atração do fim de semana em Manoel Viana

Promovida pelo Sesc em parceria com a Prefeitura de Manoel Viana, o evento inovou em diversos aspectos, que vão desde a programação, estrutura física ampla até aos diversos espaços alternativos.

Neste ano a feira contou com uma cicerone cultural muito divertida, a Palhaça Tixa Lagartixa (Karina Maia), que animou o palco e apresentou as atrações.

Adriana Scherner trouxe a magia das contações de histórias e Vinicius Guerreiro Poeta, deu o tom da música e da literatura através de apresentações de rap e poesia.

A patrona Maria Helena Zancan Frantz abordou aspectos importantes da leitura e da literatura e autografou seus livros para estudantes e professores. Além de uma linda praça de alimentação, o evento conta com o espaço do Projeto Pequenos Arteiros, oferecendo oficinas, atividades recreativas e literárias, espaço do Projeto Literatrando, com as ações: Liberte um poema; Poesia ao vivo; Contação de histórias; mini livraria etc; Espaço da Confraria Bonelli, oferecendo exposições e comercialização de gibis antigos e o Cine Magia 3D, com exibições de curtas metragens durante todo o dia.

A feira também recebe os brinquedos infláveis do Betinho, estande do IFF, da Jane Soilo e livraria do Pepe. A Feira vai este domingo com diversas atividades.

Fotos: Alisson Machado