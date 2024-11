União é Alegrete na final masculina da Liga Gaúcha de Voleibol no Recanto Maestro

A Liga Gaúcha de Voleibol, competição estadual e amadora, é realizada de março a novembro de cada ano, e visa difundir o voleibol no Estado do Rio Grande do Sul. Dividida em cinco regiões independentes, tendo várias etapas classificatórias e etapas finais, regionais e estaduais.

Neste ano, a final estadual acontecerá neste final de semana no ginásio Antônio Meneguethi, no Recanto do Maestro, na cidade de Restinga Seca. Os jogos serão transmitidos através do Facebook e pelo YouTube da Liga.

O município de Alegrete além de um representante no feminino terá uma equipe masculina na grande final. O time do União será o representante na competição.

Os atletas do União disputaram ao longo do corrente ano cinco etapas pela IV região da Liga Gaúcha de Voleibol e foram ao pódio em todas elas. Após as etapas disputadas, alcançaram a 2ª colocação geral na região da fronteira oeste. Durante as fases classificatórias, foram campeões da 3ª etapa de Manoel Viana e a 4ª etapa disputada em Alegrete, foram vice-campeões na etapa de Rivera, e subiram ao pódio no 3º Lugar, nas etapas de Uruguaiana e Alegrete.

Para a final da LGV estão relacionados os atletas:

NR Nome Posição 1 Gabriel Ebling Rossi Meio de Rede 2 Rafael Spolaor Meio de Rede 3 Rodrigo Gonçalves Lopes Ponteiro 4 Leoni Julison da Conceição Moreira Meio de Rede 5 Rafael Augusto Dill Ponteiro 6 Fabio Adriel Carabajal Bech Ponteiro 7 Gabriel de Sousa da costa Meio de Rede 8 Luiz Gabriel Paim Ferrreira Saída de Rede 9 Heverton Gomes Líbero 10 Luciano Brasil Rodrigues Líbero 11 Carlos Augusto Goulart Dorneles Levantador 12 Luis Afonso Marques Guareschi Saída de Rede 13 Pedro Corcini Biscaino Levantador 14 Luan Severo Trindade Ponteiro 15 Guilherme Cardona Lopes Líbero

Um fato interessante é que Alegrete está presente na final estadual desde a fundação da Liga Gaúcha de Voleibol, e a equipe do União vai para final pelo terceiro ano consecutivo. Esse ano a equipe conta com os apoiadores: União Esportes, Pampelaria, Posto Texacão, Sandalho, Restaurante Tradição, Arte Vida Arquitetura e Ferreira Antenas.

São 12 times de todas as regiões do Estado do RS na disputa da competição no masculino e a equipe do União joga hoje (23), às 10h, frente ao Vôlei Futuro de Rio Grande. O segundo jogo está marcado para este sábado, às 19h, frente a equipe do Raça.

Neste ano, a competição masculina será inovadora, pois após os jogos da primeira fase, terá o direcionamento das equipes para série Ouro, Prata e Bronze, sendo que haverá disputas entre as séries para conhecer os campeões estaduais.