Feira do Peixe em Alegrete atrai grande público na Zona Leste

Mesmo com a seca enfrentada pelos piscicultores no início deste ano, quatro produtores de Alegrete trouxeram para a Feira uma tonelada de peixe. Carpas, tilápias e traíras foram disputadas pelos consumidores que chegaram cedo em busca do alimento, tradicionalmente consumido por muitos na Sexta-feira Santa.

Os peixes vieram de dois produtores da região do Durasnal, um da Coxilha Vermelha e outro da Encruzilhada. Esses trabalhadores contam com o acompanhamento de técnicos da Secretaria de Agricultura e Pecuária, que incentiva a piscicultura, considerando que o peixe é um alimento saudável e importante para o consumo humano durante todo o ano.

Além dos pescados, diversos produtores também comercializaram hortifrutigranjeiros, pães, doces e outros itens na Feira.

Produtos na Feira do Peixe de Alegrete