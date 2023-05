Feira Especial do Dia das Mães vai ofertar produtos artesanais e Hortifrutigranjeiros

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural de Alegrete organizou uma Feira Especial do Dia das Mães, que ocorre neste dia 12 de maio, das 9h às 12h, no Espaço do Feirante, localizado na Avenida Tiarajú, esquina com a Avenida Caverá.

O evento promete ser uma oportunidade única para os moradores da região conhecerem os diversos produtos produzidos pelos agricultores e produtores rurais locais. Com a presença de hortifruti, panificados, laticínios e artesanato local, a feira contará também com uma mostra de Azeites de Oliva de Alegrete.

O objetivo da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural é valorizar a produção local e incentivar o consumo de alimentos frescos e saudáveis. Além disso, a feira é uma forma de promover a economia da região, uma vez que muitos dos produtos são provenientes de agroindústrias e produtores rurais locais.

A Feira Especial do Dia das Mães será uma ótima oportunidade para as pessoas que desejam presentear suas mães com produtos de qualidade e produzidos localmente. A variedade de produtos disponíveis na feira garantirá opções para todos os gostos e estilos.

Não deixe de prestigiar a Feira Especial do Dia das Mães organizada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural de Alegrete e apoiar os produtores locais.