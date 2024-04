Feira promoveu a prevenção à Saúde da população

No sábado, dia 20, ocorreu na Praça Getúlio Vargas, em Alegrete, uma iniciativa relevante para a promoção da saúde pública. Com vários serviços, a Feira da Saúde foi um evento marcante, priorizando as atividades do Abril Verde, que visa conscientizar e prevenir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

A coordenadora da 10ª CRS, Haracelle Fontoura, destacou que foram feitas orientações essenciais sobre temas relevantes para a saúde pública. Dentre as temáticas abordadas, destacaram-se a Dengue, a COVID-19 e a importância da vacinação para a prevenção de doenças.

As equipes de saúde municipal, lideradas pela Secretária Nidiele Benevides, ofereceram uma gama diversificada de atendimentos à população. Entre eles: Redução de Danos, a orientação da equipe de saúde em visitas domiciliares, a aplicação de vacinas contra a gripe e a COVID-19, bem como a atualização das carteiras de vacinação, reforçando a importância da imunização para a proteção individual e coletiva.

Além das equipes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), o Serviço de Assistência Especializado (Sae), assim como os agentes de saúde e as equipes de combate aos vetores, contribuíram significativamente para o sucesso da Feira.

Para promover um estilo de vida saudável, atividades físicas foram realizadas ao longo da manhã, incentivando a prática de exercícios como parte fundamental de uma rotina de bem-estar.

O Abril Verde em Alegrete continua suas atividades, com destaque para uma palestra direcionada aos catadores da cidade, agendada para o dia 25. A programação encerrará no dia 30, com a realização de um Curso de NR32 no Salão Azul, reforçando o compromisso contínuo com a segurança e a saúde no ambiente de trabalho.