Identidade visual dos Festejos Farroupilhas 2024 é definida em reunião no MTG

A identidade visual dos Festejos Farroupilhas 2024 foi estabelecida durante uma reunião na sede do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), em Porto Alegre. Sob a coordenação da Comissão Estadual encarregada da organização das festividades, membros se reuniram para selecionar a arte-tema que representará o Centenário de Jayme Caetano Braun, tema dos Festejos deste ano.

A publicitária Cintia Matte Ruschel foi eleita por unanimidade pela Comissão para desenvolver a identidade visual. Com sua expertise, ela elaborou uma representação gráfica que captura a essência do tema proposto, expressando a riqueza cultural do gaúcho missioneiro. Gabriella Meindrad, presidente da Comissão e secretária de Estado adjunta da Cultura, enfatizou que a identidade visual escolhida sintetiza de forma exemplar o tema dos Festejos, destacando a diversidade cultural do universo missioneiro.

Ruschel compartilhou que sua inspiração foi o ambiente missioneiro que Jayme Caetano Braun viveu e descreveu em sua obra. Três versões foram apresentadas para votação, e após os ajustes sugeridos pela Comissão, a versão final estará disponível na página oficial dos Festejos.

Além da definição da identidade visual, a reunião abordou outras questões importantes, como a produção do e-book dos Festejos e os preparativos para o desfile tradicional de 20 de Setembro. Estes assuntos permanecerão em discussão. O encontro ocorreu na terça-feira (09/04), e a próxima reunião da Comissão está agendada para o dia 23 de abril, quando espera-se decidir a música tema dos Festejos Farroupilhas 2024.