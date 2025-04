Festa do Milho une comunidade da região do Parové

Foram dois dias de muitas atrações, que reuniram famílias das localidades próximas do Queromana, Itapevi, Durasnal e também muitos visitantes que vieram de Alegrete.

Dentre as atrações, destacaram-se a visita à trilha Toca da Onça, jogos de truco, apresentações dos trabalhos dos alunos do Polo do Durasnal, pratos à base de milho, concurso culinário e a apresentação do grupo de danças “As Guerreiras”. Na noite de sábado, foram escolhidas as rainhas mirim, infantil e juvenil da Festa do Milho, durante o baile que ocorreu no salão do piquete.

No domingo, aconteceu a abertura oficial com a presença do prefeito Jesse Trindade, representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o vereador Pedro Paraíso, além de muitos que participaram apenas no domingo para prestigiar as atividades da festa, que contou com almoço e chimarrão dançante à tarde.

A XVI Festa do Milho mantém a tradição daquela comunidade em promover um evento que valoriza a cultura do milho e também proporciona união e lazer a muitas famílias e convidados que, durante dois dias, puderam desfrutar das atrações.

