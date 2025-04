Ginete alegretense é vice-campeão da 1ª etapa do Campeonato Nacional de Marchitas

A programação teve início ainda na tarde de quarta-feira (09), com a admissão dos exemplares inscritos, e os competidores finalizaram o percurso na manhã de sábado (12).

O ginete alegretense Fabiano Oliveira Marques, radicado em Aceguá, participou da prova com o cavalo Quilombero Del Camino, um crioulo de propriedade de Marcelo Rezende Moglia, da Cabanha Cala Bassa, de Bagé.

Marchita é uma prova de resistência curta da modalidade esportiva, que visa comprovar a capacidade, rusticidade e resistência do cavalo crioulo, respeitando rigorosamente os padrões de saúde, bem-estar animal e responsabilidade dos envolvidos. Além do aspecto técnico, a competição também tem como propósito promover a integração e incentivar a participação familiar e de novos criadores nesse tipo de prova.

O ginete de Alegrete finalizou a prova de resistência no 2º lugar, com excelente performance de Quilombero Del Camino, vice-campeão na categoria principal.

“Ninguém chega ao resultado sozinho por trás dessa prova teve pessoas importantes, minha família em apoio Miguelito apaixonado pela prova ao amigo Indio-Luiz F Soares que nos ajudou nessa etapa ,meu irmão Vagner Santos Rosa que teve o cuidado especial com esse pingo Pedro Veiga que abriu as porteiras da estância Santa Helena para nós Quilombero Del Camino, vamos pelear até último km desse campeonato”, destacou o ginete Marques.

Neste ano, o evento contará com três etapas: a primeira foi em Bagé, a segunda acontece em agosta no município em Uruguaiana e a terceira em Jaguarão. O responsável pela supervisão técnica, Thiago Percisi, destaca as novidades da edição. “Teremos uma Marchita renovada, com quilometragem nova. Serão 160km divididos em seis etapas”, explicou.