Festa do Trabalhador, da Nativa e parceiros, levou uma multidão à praça

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Nativa FM, com seu bordão viral e inconfundível, o Portal Alegrete Tudo e a Prefeitura de Alegrete, juntamente com empresas parceiras, realizaram uma homenagem aos trabalhadores e às mães, com uma festa que reuniu uma multidão na Praça Getúlio Vargas.

A tarde e a noite de domingo foram preenchidas com muita música boa e comemoração. As famílias inteiras, desde os bebês até os idosos, curtiram as atrações, que incluíram Os Chacreiros, Temperado a Gaitaço, Hemersom Mendonça, Love Rock e Roupa Nova Cover. Tertuliano, personagem de Gerson Brandolt, também fez a sua participação.

Mas não foi só a música que animou o público. O apresentador, Giovane Moraes, comandou a festa com muita simpatia e interação com a plateia, onde muitos sorteios foram realizados. Além dele, outros locutores da Nativa FM, como João Baptista Favero, Gerson Brandolt, Eldio Favero, Aline Menezes e o diretor executivo dos veículos de comunicação, Jucelino Medeiros, passaram pelo palco.

Descoberta de câncer de ovário motiva mulher a alertar para os perigos da doença

Jucelino, que foi um dos principais responsáveis pela organização do evento e quem como diz Gerson Brandolt – é a cabeça pensante da emissora, destacou a importância de retornar à Praça com um evento da Nativa FM e prometeu que muitos outros virão. Citando Castro Alves, ele ressaltou que a Praça é do povo como o céu é do condor.

O evento, que durou mais de três horas, também contou com o apoio da Brigada Militar, que teve reforço do efetivo por meio da Força Tática de Uruguaiana, e da Unimed, que disponibilizou uma ambulância para garantir a segurança dos participantes. Nenhum incidente foi registrado e todos puderam curtir a festa com tranquilidade.

Em desuso, cheques terão mudanças a partir de 2 de outubro

Tributo – A Festa do Trabalhador – foi uma celebração emocionante, que reuniu pessoas de todas as idades e classes sociais em um clima de união e alegria. A Nativa FM e seus parceiros provaram mais uma vez que sabem fazer festa como ninguém, deixando um gostinho de quero mais em todos os presentes.