Festejos Farroupilhas movimenta Museu do Gaúcho

Na noite da quinta-feira, dia 11 de agosto, no Museu do Gaúcho, prendas e peões do Departamento Jovem e Departamento Artístico-cultural dos Festejos Farroupilhas realizaram mais uma importante reunião para organização do mês Farroupilha.

Além disso, para o dia 21 de agosto, às 14h, ficou definida a realização da Mateada dos Festejos Farroupilhas.

Já no dia 22 de agosto, às 14h, as prendas e os peões do Departamento Jovem e do CTG Honório Lemes desenvolverão o projeto Dia do Folclore, com brincadeiras e contação de lendas. Os projetos são realizados em parceria com escolas e a comunidade em geral.

Projeto “Horta comunitária na escola” é destaque na EMEI Mário Quintana