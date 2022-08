Projeto “Horta comunitária na escola” é destaque na EMEI Mário Quintana

O Projeto “Horta comunitária na escola”, organizado pela Associação Comunitária Espaço Natureza, foi contemplado pelo Valor “S” do Sicredi Pampa Gaúcho com recursos para sua implementação.

O projeto tinha previsão de execução na Escola Metodista de Educação Infantil no período de março a agosto de 2020. Entretanto, devido a pandemia pelo Covid-19, seu cronograma foi adiado e, infelizmente neste período de incertezas e tristezas, a escola foi fechada por sua instituição mantenedora.

A Associação não desistiu deste projeto e decidiu escolher outra escola semelhante na área da educação infantil e que fosse pública.

Contando com o apoio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alegrete, iniciou suas atividades na Escola de Educação Infantil Mario Quintana, reconhecida pela sua história e excelência pedagógica na cidade.

A horta comunitária vem sendo desenvolvida desde março de 2022, conta com 6 apoiadores voluntários da Associação e neste momento está em fase de colheita dos seus primeiros cultivos.

Além das atividades práticas na horta com as crianças, o projeto contempla um grupo de estudos em ecopedagogia e educação ambiental, promove contação de histórias e estímulo à alimentação saudável.

As próximas atividades a serem realizadas serão as oficinas de mini horta com a comunidade escolar e recital literário em homenagem ao escritor Mario Quintana. O projeto também tem o apoio do Coletivo Multicultural.

Fotos: Paulo Amaral