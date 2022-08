Produtores do Rincão de São Miguel arrumam a estrada com máquinas próprias

A região do Rincão de São Miguel é marcada por uma expressiva quantidade de produtores que, diariamente, precisam da estrada para escoar a produção e suprir granjas ou fazendas.

A situação das estradas devido às chuvas e constante uso, estão sem condições de trafegabilidade. São muitos buracos que dificultam a trafegabilidade.

E cansados de pedir à Prefeitiura por esta manutenção, um grupo de produtores resolveu colocar suas prórias máquinas e melhorar a estrada.

Produtores arrumam estradas no Rincão de São Miguel

O produtor Márcio Parcianelo comentou da importância deste trabalho, visto que as atividades rurais não param nunca e não podemos esperar. Ele elogia os que colocaram patrolas, retoescavadeiras e caminhões a serviço da grande comunidade do Rincão.

O presidente da Associação dos Arrozeiros que também tem propriedade no Rincão, lembra do aumento do PIB de Alegrete, em função do Agro que precisa de um retorno. – Logo o trigo sai da lavoura, depois inicia o plantio da safra de arroz e soja, sem contar com o gado que todo dia sai de caminhão dos campos.