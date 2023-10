Realizado pelo Sistema Fecomércio em parceria com a Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o FAC – Festival Alegretense da Canção está com as inscrições abertas.

Poderão ser inscritas músicas de todos os gêneros da linha popular, exceto da linha nativista e gauchesca, desde que sejam inéditas e originais e que nunca tenham sido apresentadas, editadas, gravadas em disco, premiadas em festivais, postadas em plataformas de relacionamento como Facebook, Youtube, Myspace, Palcomp3, trama virtual, dentre outras.

Este ano o evento ocorrerá nos dias 11 e 12 de novembro, a partir das 19h, no Largo do Centro Cultural.

Serão selecionadas 18 composições para serem apresentadas nas duas noites de apresentações classificatórias. Os 4 shows das duas noites já estão confirmados, tendo Ricky Vallen como a grande atração do evento, no encerramento.

Na abertura, dia 11, a banda alegretense Os Aztecas, apresentará grandes clássicos do pop e do rock. O encerramento da primeira noite ficará a cargo de Vagnotreta com um especial só com canções de Tim Maia.

Abrindo a segunda noite, 12, a Banda Brainstorm dá o tom da noite com grandes clássicos do bom e velho rock in roll e após a apresentação das 12 músicas finalistas, subirá ao palco um dos grandes intérpretes da música brasileira, Ricky Vallen, vindo direto de São Paulo.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura Municipal de Alegrete, no endereço http://www.alegrete.rs.gov.br/fac, até o dia 24/10/23. Mais informações pelos fone 3961 1650.

Fotos: reprodução