Pequeninos do Clube de Aventureiros visitam idosos de casa lar em Alegrete

A atividade foi alusiva ao Dia do Idoso que é comemorado 1° de outubro e com o intuito de demonstrar às crianças a importância da compaixão, empatia, respeito, interação, afeto, a visita teve o objetivo de ajudar a aliviar a sensação de solidão e isolamento. “Isso tem um impacto positivo na saúde mental do idoso”, explica a professora Patrícia Oliveira, uma das coordenadoras do Clube.

Sebo Praça Nova, uma referência de cultura e arte na Fronteira Oeste

Os aventureiros, juntamente com os membros da diretora da Instituição fizeram apresentações musicais e interagiram com os internos com brincadeiras de roda. “É uma alegria muito grande passar a tarde toda aqui no lar”, comentou feliz a aventureira Maitê.

Os idosos esbanjaram sorrisos e demonstravam uma alegria contagiante enquanto se divertiam com o Clube. No encontro, o clube também demonstrou muito amor e carinho com a entrega de 136 litros de leite arrecadados e pacotes de fraldas geriátricas.

Fotos: reprodução