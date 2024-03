Festival da Linguiça alcança outra importância marca: violência zero nos três dias

Durante todo o evento, não houve registros de intercorrências ou ocorrências policiais, o que evidencia o sucesso na organização e na segurança do festival.

O PAT entrevistou o Tenente Idarlei Santos Pinto, Tenente Santos, que esteve à frente das operações juntamente com a Capitã Amanda. Ele destacou o papel ativo da Brigada Militar tanto dentro quanto fora do parque, com reforço policial da Força Tática e da Patrulha Rural do Batalhão de Uruguaiana.

Tenente Santos ressaltou que, mesmo em um ambiente com um público tão expressivo, estimado em 20 mil pessoas, por dia, não houve incidentes registrados. Essa presença ostensiva da Brigada Militar contribuiu significativamente para a manutenção da ordem e da segurança durante todo o evento.

Além da atuação direta do patrulahmento ostensivo da Brigada Militar, o evento também contou com a presença do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) e do Grupo de Apoio da Brigada Militar (GABM), com a participação de Vanessa Moreira, membro da diretoria. Essa ação multifacetada da brigada, desde a segurança ostensiva até programas de conscientização e apoio, demonstra o compromisso da instituição com a segurança e o bem-estar da comunidade.

O sucesso do festival também é atribuído à organização conjunta de cinco instituições: a Prefeitura de Alegrete, o Sindicato Rural de Alegrete (SRA), o Centro Empresarial de Alegrete (CEA), a Associação Alegretense das Agroindústrias (ALEGRO) e o Sistema Comércio (Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Sindilojas-RS). Essa parceria entre instituições governamentais, empresariais e associativas possibilitou a realização de um evento de grande porte e impacto na comunidade, promovendo não apenas a cultura local, mas também movimentando a economia e proporcionando entretenimento para os moradores e visitantes de Alegrete.

Apesar da entrada gratuita, medidas de segurança adicionais foram tomadas, incluindo a presença de segurança privada tanto na entrada do parque quanto em seu interior. Essas medidas também visaram garantir um ambiente seguro e acolhedor para todos os participantes, permitindo que as famílias desfrutassem do festival sem preocupações. A Polícia Civil também esteve com policiais no evento.

A segunda edição do Festival da Linguiça Campeira de Alegrete foi um sucesso não apenas de participação popular e diversão, mas também em relação à segurança e organização do evento. A atuação eficaz da Brigada Militar, em conjunto com outras instituições e medidas de segurança, contribuíram significativamente para o êxito do festival, destacando a importância da cooperação entre diferentes setores da sociedade na promoção de eventos comunitários bem-sucedidos.

Fotos: Vanessa Moraes