Festival da Linguiça Campeira: sucesso absoluto com recorde de público e diversidade de atrações

Com uma presença massiva de mais de 20 mil pessoas, a noite de sábado consolidou-se como o ápice do Festival da Linguiça Campeira. Desde o início, o evento demonstrou sua força, atraindo um público diversificado, incluindo autoridades regionais e estaduais, além de oferecer uma extensa programação.

A segunda edição do Festival da Linguiça está reafirmando seu lugar como um dos principais eventos gastronômicos da região, merecidamente ostentando o título de Capital Estadual da Linguiça Campeira. Com um público recorde, que, de acordo com a organização, chegou a quase 30 mil pessoas, o Parque Dr. Lauro Dorneles precisou fechar seus portões por volta das 23h, pela segunda vez consecutiva, visando garantir a segurança e o conforto dos participantes. A primeira vez que os portões foram fechados ocorreu no ano passado, durante a primeira edição do festival.

A programação de sábado incluiu diversas atividades, como o Show da Banda Rota 290, Quarteto Coração de Potro, e encerrou com a apresentação de César Oliveira e Rogério Mello.

O evento, que teve início na última sexta-feira (22), continua hoje com diversas atividades:

Final da prova Redomão e final da prova de ano de freio do 4º Rodeio Crioulo do Alegrete

Local: pista rodeio, às 9h

Escolinha de Trânsito da Guarda

Local: Parque Dr. Lauro Dorneles, às 9h

II Concurso Gastronômico “Tudo que tiver linguiça”

Local: Restaurante do Parque, às 10h20

Gineteada do 4º Rodeio Crioulo com apresentação do Bruxo dos Potros

Local: pista de rodeio, às 14h

Show João Maria

Local: palco B – Filantropia, às 15h

Apresentação Escola Musical Voz e Melodia

Local: palco B – Filantropia, às 16h

Apresentação Invernada Juvenil e Invernada Mirim – CTG Farroupilha

Local: palco B – Filantropia, às 17h

Show Carqueja

Local: palco principal, às 18h

Mostra de Cães Local: Arena do Conhecimento, às 18:30

Show Catherine Vergnes

Local: palco principal, às 19h30

Além disso, os visitantes podem desfrutar da Mostra de Artesanato, que está sendo realizada no Pavilhão do Artesanato, como parte das atividades complementares do festival.

O Festival da Linguiça Campeira continua a ser um sucesso, celebrando a tradição gastronômica e cultural da região, e promete oferecer mais momentos memoráveis para todos os participantes.