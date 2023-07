Alegretense e colegas da PUC produzem podcast sobre personalidades de POA

O trabalho, desenvolvido na disciplina de Projeto Experimental de Rádio, conta com quatro episódios disponíveis no Spotify e Google Podcast (@saudosamorada no Instagram), trazendo relatos sobre a vida e contribuição dessas personalidades para a cultura local.

A iniciativa nasceu da curiosidade de pessoas que, ao passarem em frente a uma casa, se perguntam sobre os antigos moradores e sua importância histórica. Com o intuito de prestar um serviço à comunidade e preservar a memória de Porto Alegre, as estudantes Amanda Gorziza, Isadora Terra, Lara Moeller e a alegretense Martina Santos embarcaram nessa jornada de resgate histórico.

Nos três primeiros episódios do podcast, as alunas exploram diferentes locais significativos da cidade. O Theatro São Pedro é o cenário para a história de Eva Sopher, uma figura emblemática no âmbito cultural da capital gaúcha. A casa de Erico Verissimo, renomado autor gaúcho, também é abordada, revelando os momentos vividos por ele e sua importância para a literatura local. Além disso, o bairro Ilhota, que abrigou o grande sambista Lupicínio Rodrigues, é explorado, revelando a influência desse artista na música brasileira.

O podcast culmina em seu último episódio com a discussão sobre a preservação da residência de Dyonélio Machado, autor do romance “Os Ratos”. A despedida do podcast, enfatiza a importância de valorizar o patrimônio imobiliário de Porto Alegre, e a luta pela conservação desses espaços que carregam consigo a história da cidade.

A iniciativa das estudantes é um desdobramento de um mapeamento realizado no ano anterior por Amanda, Lara e Luísa Gomes. O objetivo do trabalho era documentar os endereços dos imóveis de personalidades históricas que viveram em Porto Alegre, a fim de evitar a destruição desses locais que são testemunhas do passado da cidade. A repercussão positiva desse projeto impulsionou as alunas a darem continuidade à ideia no semestre atual, aprofundando-se nas vidas dessas personalidades por meio de relatos de amigos, familiares e pesquisadores. É por meio do lar que se pode compreender a verdadeira essência de cada indivíduo, e esse podcast busca revelar esse aspecto valioso da história de Porto Alegre.