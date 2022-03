Share on Email

Um feto foi encontrado dentro de uma lixeira na Zona Norte de Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (21), segundo a Polícia Civil. Conforme o relato do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), um catador de lixo que procurava por resíduos avistou o feto dentro do contêiner.

O catador levou o feto até um pelotão do CBM, a poucos metros do local onde estava a lixeira, na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta. Os bombeiros acionaram a Brigada Militar, a Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP).

“Ainda estamos verificando imagens da região para verificar possíveis suspeitos de terem deixado o feto lá. Não foi possível saber até o momento se foi um aborto espontâneo ou provocado”, afirma delegado Gabriel Casanova.

De acordo com o IGP, o Departamento de Criminalística fez o atendimento da ocorrência. A necropsia será realizada pelo Departamento Médico-Legal. O laudo pericial irá apontar se corpo é um feto ou um recém-nascido.

Fonte: G1