Fevereiro com pouca chuva e temperaturas seguem elevadas

De acordo com Carine Gama, meteorologista da Climatempo, não há previsão de temperaturas fora do normal. Ainda há chances de serem registradas marcas acima da média, algo recorrente durante o verão, mas sem risco de um calorão histórico como o vivido em janeiro — foram, pelo menos, 14 dias com temperatura acima de 40ºC.

O La Niña provoca diminuição de chuva e aumento de temperatura. Na Região Central e na Fronteira Oeste as temperaturas devem ficar 3°C a 4°C acima da média máxima. Alegrete que tem média de temperatura máxima de 30,5ºC, deve registar três a quatro graus acima da média.

“Devemos ter áreas com temperaturas acima da média, como Sul e Fronteira Oeste, porque estamos sob efeito do La Niña. (Fevereiro) Continua com temperatura alta, mas sem desvios tão grandes quanto em janeiro”, explica.

A semana iniciou com tempo seco ensolarado e quente com temperatura máxima que oscila entre 35ºC e 40ºC até sexta-feira (4). Na quinta há previsão de chuva pontual, a precipitação mais abrangente e intensa acontecerá no sábado e segunda-feira que acumula 35mm.

Além desse episódio de chuva, outro aguardado para 10 de fevereiro com acumulado em torno de 20mm.

O motivo para essas temperaturas que, embora altas, são mais amenas do que as recentemente registradas no Estado é que, de acordo com a Climatempo, não há previsão de nenhum bloqueio atmosférico prolongado como ocorreu em janeiro, que impede a entrada de frentes frias no Estado.

Chuva

Os modelos meteorológicos indicam precipitação acima da média no Noroeste, que deve registar cerca de 30 milímetros acima do normal. O Extremo Sul, na região do Chuí, deve receber menos chuva, com cerca de 30 milímetros abaixo do esperado para o mês.

Já as demais regiões devem ter chuva entre a média e abaixo dela. Assim, a chuva deve ficar entre 100 e 200 milímetros abaixo da média para todo o Estado.

De acordo com Carine Gama, apesar de a chuva voltar a ser mais frequente, a estiagem deve ser prolongada. A boa notícia é que o solo fica mais úmido e, com isso, aumenta a capacidade hídrica.

Foto: Eduardo Silveira