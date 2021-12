Mãe destaca ajuda de professores para filhos continuarem estudos após perda de irmã por COVID

A família de Floriza Rodrigues até hoje, ainda sofre essa dor, porque para mãe ela era a incentivadora de todos, sempre disposta a ajudar – Eu me senti sem forças para reerguer meus outros filhos, eles ficaram sem chão e completamente deprimidos Um dos desafios da mãe foi manter os filhos na escola, já que todos ficaram muito abalados e desmotivados.

O poder da fé e a ciência são capazes de reverter graves diagnósticos

Como são do interior, no Rincão do 28, Floriza conta que a equipe do Polo Silvestre Gonçalves foi determinante nesta hora tão difícil a todos. Enfatiza que são anjos que sempre estiveram em nossas vidas. Os professores do Polo em que todos os meus filhos estudam não mediram esforços para incentivá-los para que continuassem seus estudos.

Samara e irmãos

O Emanuel hoje com 17 anos e o Nilmar com 12 se fecharam para o mundo e não queriam fazer nada, sentindo falta da irmã que os ajudava e carregava para tudo.

A mãe conta que sem forças para reagir não conseguia ajudar os outros cinco cinco filhos. E foi aí que entraram os professores que buscavam acolher, incentivar.

Gesto como do barbeiro Edson mostra o poder da empatia

Com as aulas on line, na pandemia foi ainda mais difícil os guris quererem continuar as atividades. Um se fechou para o mundo, diz mãe e como fazer que reagisse, questionou.

Os professores foram determinantes nessa hora e sem desmerecer ninguém um foi como anjo em nossa família. O professor William Medeiros que meu filho Emanuel diz: meu “veinho” me ajudou eu não desistir de estudar.

O pai deles também ficou arrasado ,porque Samara era os braços e as pernas dele e ajudava em tudo

E hoje temos só a gratidão por todos, porque só quem perde uma filha jovem sem poder se despedir sabe o que é sofrimento, salienta Floriza Rodrigues.