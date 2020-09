Ficou no papel: recapeamento e revitalização da Freitas Valle só ano que vem

Compartilhe









59 Shares

Algumas das principais vias do centro apresentam muitos buracos. O problema persiste há mais de quatro anos e se agrava cada vez mais.

Entre as que apresentam péssimas condições de trafegabilidade, está a Avenida Freitas Valle no coração da cidade.

O fluxo constatante de veículos e o asfalto deteriorado apresenta diversos pontos com buracos que aumentam de tamanho a cada dia de chuva. Sem falar que em dias de chuva a via fica mais de 70% inundada.

Na Freitas Valle, os buracos em sequência obrigam motoristas a freadas bruscas e a desviar próximo aos carros estacionados. A avenida é bastante movimentada por ser via de escoamento para quem chega no centro. Vagas de estacionamento em horário comercial são disputadas.

Brita solta se esparrama para o meio fio da calçada. Alguns buracos já estão desgastado ao extremo que é possível ver os paralelepípedos.Nos cantos da via já não existe asfalto, é só terra.

Com várias ruas recebendo asfaltamento, a Freitas Valle padece. Várias operações tapa-buraco passaram por ali, mas o estado de deterioração não suporta mais remendos asfálticos, é necessário uma pavimentação nova.

A reportagem colheu informações junto à Secretaria de Planejamento do Município e apurou que, tanto a via como o passeio da avenida não vão ser solucionados neste ano.

Um projeto de revitalização vai ficar no papel e só para 2021, e na dependência de emenda parlamentar ou via Governo Federal.

A curto prazo a prefeitura não tem nada projetado, mesmo tendo realizado um levantamento para revitalização da via. A ideia inicial era copiar o modelo que está sendo implantado na Praça Nova.

Segundo apurou a reportagem, somente após a revitalização seria possível realizar o recapeamento asfáltico da Freitas Valle.

Em 2020 não existe previsão de isso acontecer. A prefeitura vai em busca de cadastrar a obra via emenda parlamentar. O máximo que pode ser feito pela Secretaria de Infraestrutura, é limpeza, tapar buracos e fazer uma pintura de meio fio. São serviços que podem ser executados com recursos próprios do município.

Júlio Cesar Santos