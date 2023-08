“Ficou só com a roupa do corpo’, diz filha de idoso que teve casa incendiada em Alegrete

Segundo relatos da filha do alegretense, o incêndio devastador deixou Ilso sem seus móveis e demais pertences, restando-lhe apenas a roupa do corpo. Gabriela expressou sua preocupação com a situação delicada do pai e fez um apelo à solidariedade da comunidade. “Meu pai terá que recomeçar do zero, e qualquer tipo de doação será mais do que bem-vinda. Ele perdeu tudo, até mesmo o teto e a estrutura da casa foram comprometidos pelo fogo. Agora ele precisa refazer desde o madeiramento até a cobertura em brasilit”, declarou.

O incêndio foi extinto pelos bombeiros, mas os danos já estavam feitos, entretanto, a rápida resposta dos militares evitou que outras residências geminadas fossem atingidas. A suspeita é de que um curto-circuito tenha sido o responsável pelo início do fogo.

A comunidade está convidada a ajudar Ilso Martinez a reconstruir sua vida e, para auxiliá-lo o contato é 55 99681-9694. O fogo comprometeu severamente o teto, afetando o madeiramento e o material de cobertura. Os Bombeiros isolaram a área e recomendaram devido ao risco de desabamento.