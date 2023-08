Ballerina é premiada em 37 coregrafias no Festival Santo Ângelo em Dança

O município de Alegrete contou com uma forte representatividade. A Escola de Dança Ballerina participou do Santo Ângelo em Dança-SAED, com 37 coreografias inscritas, nos gêneros Ballet Clássico de Repertório, Ballet Clássico Livre, Dança Contemporânea, Jazz e Estilo Livre.

A escola alegretense teve êxito em mais uma edição do festival quando recebeu premiação em todos os trabalhos apresentados. A Ballerina ainda foi detentora de três prêmios especiais. Melhor coreografia na categoria junior com “Uma Valsa”, Melhor coreografia na categoria Sênior com “Amplexos”, e o Troféu Melhor Bailarina também veio para Alegrete com a bailarina Beatriz Toledo.

Segundo a professora Jaqueline Zacarias, a proposta da Escola ao participar de festivais é promover o desenvolvimento dos seus bailarinos, oportunizando espaço para que todos possam mostrar seu potencial.

“A Família Azul mais uma vez volta em festa pelas conquistas dos seus representantes, que no total foram 50 bailarinos”, comemorou a profissional.

Os jurados do festival nas Missões foram Alyne Mach, dançarina profissional e professora de balé clássico da cidade de São Paulo; Jean Guerra, professor, bailarino e coreografo de danças urbanas de Porto Alegre e Bruna Mühlen, professora de danças orientais, dança cigana e balé clássico, de Passo Fundo.

Fotos: reprodução