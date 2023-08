Obras da Corsan avançam na General Vitorino e interrompem trânsito durante o dia

Depois de realizar o serviço na quadra entre a praça Getúlio Vargas até a Rua General Sampaio, agora avança para a quadra entre as ruas dos Andradas e Dr. Lauro, afim de não prejudicar muito o tráfego na região central.

Com o trabalho nas laterais da via que estão sendo rebaixadas para colocação de substituir a canalização que existe embaixo da via. De acordo com Cristiano Machado, gerente da Corsan em Alegrete, o trabalho consiste em substituir a rede atual por uma nova. “O procedimento será feito nas laterais da via para evitar eventuais problemas futuros, sem precisar quebrar o asfalto das ruas, apenas usando as laterais”, explica o servidor.

Realizado por uma empresa terceirizada, o trabalho vai obstruir a via até o final da tarde durante os próximos dias. A previsão é de que o tráfego seja liberado por volta das 17h30min. Importante lembrar aos motoristas que descem a Andradas após a Gaspar Martins e os que ingressam na General Vitorino a conversão em direção a Dr. Lauro só na Presidente Roosvelt.

No primeiro trecho da General Vitorino a obra está 90% concluída, onde até o final de semana estão sendo feitos os reparos nos acostamentos e ligação dos ramais por parte da Corsan. Assim que concluída esta etapa, a rede antiga é desligada e substituída pela nova canalização.