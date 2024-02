Fiéis se preparam para a 51ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes em Alegrete

As atividades da comemoração terão início nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, com um Tríduo religioso, onde a imagem percorrerá diversas igrejas da cidade.

Hoje, a imagem estará na Matriz Nossa Senhora Conquistadora, localizada no Bairro Santos Dumont. Na sexta-feira, será a vez da Matriz São José, na Cidade Alta, receber a visita da imagem. E, no sábado, a Matriz Imaculada Conceição Aparecida, no Centro, será o ponto de encontro para os fiéis.

As celebrações começam pontualmente às 18h30min, com a chegada da imagem às igrejas matrizes, seguida da Oração do Terço. Já às 19h, terá início a celebração da Missa, momento de profunda devoção para os participantes.

No domingo(4), dia principal da festa, a programação se inicia às 07h30min com a saída da Carreata, da Igreja Matriz no Centro. O percurso seguirá até o trevo de acesso ao Caverá, passando pela ponte Borges de Medeiros. A partir do trevo, uma procissão conduzirá os fiéis até o Balneário Caverá, onde se encerrará com a celebração da Missa e bênçãos especiais, abençoando a saúde, objetos sacros e outros elementos de devoção.

Neste ano, a festa apresenta uma peculiaridade: não haverá o tradicional almoço, marcando uma mudança nos costumes habitualmente associados ao evento.