Prazo para Declaração Anual de Faturamento dos MEIs encerra no final de maio

A prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Casa do Empreendedor informa que, a declaração é obrigatória, mesmo que não tenha registrado faturamento no período do ano de 2023.

Fila desde a madrugada para conseguir vagas em escolas de Alegrete

Para efetuar a declaração, o microempreendedor deve acessar o site: www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor. Outra alternativa é comparecer à Casa do Empreendedor de Alegrete, que está localizada na Rua Luiz de Freitas, 151, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 13h.

O microempreendedor dever apresentar documento pessoal com foto, além de informar o valor a ser declarado. Esse serviço é gratuito, rápido, prático e confiável. Para mais informações entre em contato pelo telefone (55) 3120-1054.

Alerta

A Receita Federal não envia nenhum tipo de mensagem por e-mail ou WhatsApp e as duas únicas obrigações do MEI são: pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e efetuar a Declaração Anual de Faturamento.