Filho, dependente químico, ameaça de morte o pai

Idoso, de 70 anos, procurou os policiais civis pois está sendo ameaçado de morte pelo próprio filho.

De acordo com a vítima, desde que a esposa faleceu há 10 meses, o filho vai à residência e o ameaça. Ele acredita que o acusado quer que ele saia do local para ficar com a casa, já que é dependente químico.

O idoso acrescentou que outras duas filhas já presenciaram o filho ameçá-lo de morte. O acusado além de ser viciado em crack, também, consome bebida alcoólica e tem uma extensa ficha criminal. Em um dos momentos que esteve agredindo verbalmente o idoso, teria dito que iria colocar fogo na máquina de lavar roupa que fica numa área aos fundos da residência. A vítima teme por sua integridade física

O idoso descreveu, ainda, que o filho já deu uma facada em uma das irmãs e chutou a cabeça da vítima no ano de 2013. O idoso reside no bairro José de Abreu e foi orientado a procurar a defensoria pública.